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Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

28 Ekim 2017 Cumartesi, 14:09

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş'taki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

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