Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş'taki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.