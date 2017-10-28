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Beton mikseri devrildi: 1 ölü

28 Ekim 2017 Cumartesi, 14:24
Beton mikseri devrildi: 1 ölü

DÜZCE (AA) - Düzce'de beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Selami Saltık (65) idaresindeki 81 AK 697 plakalı beton mikseri, Kuzey Çevre Yolu Kalıcı Konutlar Sallar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Refüje devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyon, aydınlatma direklerine çarparak durabildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Saltık, itfaiye kaza kırım, polis, jandarma ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, Saltık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saltık'ın cesedi, incelemelerin ardından, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı duyarak olay yerine gelen Saltık'ın oğlu, kardeşi ve eşi, kurtarma çalışması sırasında sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan Saltık'ın eşi, sağlık ekiplerince ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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