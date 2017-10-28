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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor

28 Ekim 2017 Cumartesi, 14:26
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor

HATAY (AA) - Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardımları ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye gıda, tekstil, sebze ve meyve, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya gibi malzeme götüren tırların Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğunun yaklaşık 4 kilometreyi bulduğu görüldü.

Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısı insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere 3 Ağustos'ta kapatılmış, 18 Ekim'de ise tekrar açılmıştı.

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