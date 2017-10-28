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DENİZLİ (AA) - Pamukkale Spor Oyunları çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen oyunlar kapsamında Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda bisikletleriyle toplanan vatandaşlar, burada akrobasi gösterilerini takip etti.

Gösteriler sırasında alanda zaman zaman ufak kazalar yaşandı. Gösterilerin ardından katılımcılar yaklaşık 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.





- Balondan basket atma etkinliği





Pamukkale, oyunlar kapsamında farklı bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, 30 metre yüksekliğe çıkan 2 sıcak hava balonundan yerdeki potaya basket attı.

Çok sayıda vatandaşın izlediği ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte yarışmacılar, balondan basket atmak için mücadele verdi.

Oyunlar kapsamında basketbol ve boks turnuvaları da yapıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin güzelliklerini sporla buluşturmak ve kentin adını dünyaya duyurmak için oyunları düzenlediklerini söyledi.

Oyunların yarın tamamlanacağını ve 5 daldaki müsabakalar sonucu ödüllerin verileceğini belirten Gürlesin, "Kente yakışan bir etkinlik yapmaktan dolayı mutluyuz. Bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Burada insanımıza yatırım yapıyoruz. Spor çatısı altında onları spora teşvik ediyoruz." diye konuştu.