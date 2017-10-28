Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya temasları kapsamında Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Yakup Canbolat tarafından karşılandı. Ziyarette Başbakan Binali Yıldırım da bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan ve Yıldırım, toplu açılış törenine katılmak üzere Mevlana Meydanı'na hareket etti.
Valilik önünde bekleyen çok sayıda kişi, Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.