Yöresel Ürünler Fuarı'nın gözdesi tespih oldu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nda değerli taşlardan üretilen ve fiyatları 100 bin liraya ulaşan tespihler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Medya Trend Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Ekim'de açılışını yaptıkları fuarı, bugüne kadar 250 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Fuara ilginin fazla olduğunu belirten Gül, "Hem katılımcı firmalar hem de biz fuara gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Kayıtlarımıza göre şu ana kadar 250 bin ziyaretçi oldu. Hafta sonu da yoğun olmasını bekliyoruz. Ziyaretçi sayısının yarınki kapanış saatine kadar 320 bine ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl da bu fuarı düzenleyeceğiz. Geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

- Değerli taşlardan tespihler ilgi görüyor

Öte yandan, 45 ilden onlarca firmanın katıldığı fuarda sergilenen ve fiyatları 100 bin liraya ulaşan tespihler ilgi görüyor.

Tespih ustası İsmail Ergün, gazetecilere, fuar için Bodrum'dan geldiğini ve vatandaşların tespihlere ilgi gösterdiğini söyledi.

Fuarda özel olarak tasarlayıp, ürettiği tespihleri sergilediğini dile getiren Ergün, "Kehribar, zultanit, zümrüt, yakut, fildişi, elmas ve pırlanta tespihlerim var. Fiyatları 50 bin ila 100 bin lira arasında değişiyor. İlgi çok fazla. Görüp de şok olan insanlar var, 'Bu kadar pahalı tespih olur mu? diye. Ürettiğim tespihler tamamen koleksiyonculara hitap ediyor. Ayrıca ulusal sertifikaya da sahip." diye konuştu.

Ergün, ürettiği tespihlere devlet erkanının da ilgi gösterdiğini ifade ederek, birçok müşterisi olduğunu sözlerine ekledi.