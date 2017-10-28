IĞDIR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına katıldı.
Türkiye, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında düzenlenen iş forumuna katılmak üzere Iğdır'a gelen Bakan Zeybekci, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Famil Seyidov, Iğdır Belediyesinin bahçesinde düzenlenen törene katıldı.
Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla sona erdi.
Heyet daha sonra Iğdır Valiliğindeki şeref defterini imzalayarak, Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti.
Bakan Zeybekci ve Vali Ünlü tarafından Azerbaycan heyetine Iğdır'ın el örme kilimlerinden olan Karabağ kilimi hediye edildi.
Valilik programının ardından Mustafayev ve Seyidov Iğdır'dan ayrıldı.
Zeybekci esnafı ziyaret ederek AK Parti İl Başkanlığına geçti.