29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.
Kentte Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ile öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde sona erdi.
"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atan öğrencilere, ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asan vatandaşlar da alkışla destek verdi.