Tunceli'de bir terörist yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de PKK'lı bir teröristin, yol kontrolünde yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ile Sütlüce köyü bölgesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir minübüste, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu tespit edilen bir teröristin güvenlik güçlerinin dikkati sonucu yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.