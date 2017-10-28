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Tunceli'de bir terörist yakalandı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 15:01

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de PKK'lı bir teröristin, yol kontrolünde yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ile Sütlüce köyü bölgesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir minübüste, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu tespit edilen bir teröristin güvenlik güçlerinin dikkati sonucu yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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