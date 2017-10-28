Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Muğla'da:

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MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki hedefinin 30 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm geliri olduğunu belirterek,"Bu hedefe 2023'te ulaşmayı hedefliyorduk. Ama geçen seneki kriz biraz ayaklarımızdan çekti. Sonuçta çok da gecikmeden Türkiye bu hedefine ulaşacak inşallah. Bunun için nitelikli, daha çok para harcanan turizm alanlarını da artırmamız lazım." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Dalaman ilçesindeki Hilton Otelde Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) Olağan Kongresi'ne katıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın olağanüstü yüksek zenginliğe sahip bir yer olduğunu, cennet gibi bir yerde bulunduklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerde Muğla ve Aydın'da turizmle ilgili bir çalıştay yapacaklarını aktaran Kurtulmuş, ilgili meslek kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, ticaret odalarını bir araya getirip "Muğla’nın turizmini nasıl daha ileriye götürebiliriz?" ile ilgili çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Türkiye'nin turizmde hedefleri olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki hedefi 30 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm geliridir. Bu hedefe 2023'te ulaşmayı hedefliyorduk. Ama geçen seneki kriz biraz ayaklarımızdan çekti. Ama sonuçta çok da gecikmeden Türkiye bu hedefine ulaşacak inşallah. Bunun için nitelikli, daha çok para harcanan turizm alanlarını da artırmamız lazım." ifadesini kullandı.

- "Pazar çeşitlendirmemizi yapacağız"

Bakan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı olduktan sonra stratejik olarak iki alanda yoğunlaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi yeni kapılar açmak. Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya. Bunları toplasanız nüfusları itibarıyla neredeyse dünyanın yarısı ediyor. Önemli olan bu ülkelerin çok yeni bir orta sınıfı var. Mesela Hindistan'da 350 milyon orta sınıf var. Alım gücü çok yüksek. Harcama yapmaya hazır, çok seyahat etme niyetinde olan bir kitle. Dolayısıyla bundan Türkiye’nin istifade etmesi lazım. Bu yıl şu ana kadar 49 bin Hindistanlı turist gelmiş. Bunun yıl sonuna kadar 70 bin civarında olmasını tahmin ediyoruz. Ama yetmez. Bir zamanlar 131-132 bine kadar çıkmıştı. Türkiye belki milyonla ifade edilebilecek Hindistanlı turisti buraya getirebilir. Aynı şekilde belki milyonlarla ifade edilebilecek Çinli turisti Türkiye’ye getirebilir. Bunun için gayret etmemiz lazım. Pazar çeşitlendirmemizi yapacağız."

İkinci çalışmanın ise de ürün çeşitlendirmesi olduğunu anlan Kurtulmuş, sadece deniz, kum, güneş turizminin yetmediğini, Hindistanlılar da Çinliler de bunun dışında mesela kültürel turizmiyle ilgilendiğini söyledi.

Tarihi turizmle ilgilendiklerini, onun için de Türkiye'de muazzam bir zenginlik olduğuna değinen Kurtulmuş, "Şu kıyılardaki antik şehirleri bir insan dolaşmaya kalksa her halde haftalarca sürer. Konya'sı başka bir güzellik, Mardin'i başka bir güzellik, Kapadokya'sı başka bir güzellik. Amasya'sı, Kastamonu'su, tarihi şehirleri Bursa'sı bütün bu eski Osmanlı'dan kalma şehirler bambaşka güzellikler. Bunlar Hindistanlıların, Çinlilerin arayıp da bulamayacağı güzellikler. İnşallah gayretle, ruhla, büyük bir motivasyonla bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu zenginlikten Muğla da payını alacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, turist getiren uçaklara yakıt desteğine ilişkin, şunları kaydetti:

"Uçak seferleriyle ilgili destek konusunda çalışıyoruz. Yeni destek paketi hazırladık, bitirdik. Maliye Bakanlığı ile son rötuşlarını yapacağız. Başbakanlığa sunacağız. Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor biliyorsunuz. O kararla da inşallah yeni desteklerimiz sürecek. Şunu söyleyeyim; ölü mevsimleri de kapsayacak, hatta ölü mevsimde getirenlere daha çok destek verecek bir model üzerinde çalıştık. Ayrıca grup sayısı çoğaldıkça verilecek desteklerin miktarı da artacak. Yine şimdiye kadar destek vermediğimiz diğer destinasyonlardan getirenler olursa onlara da destek vereceğiz. İyi bir çalışma oldu. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde neticelendiririz."











