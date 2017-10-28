AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

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AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Belediye başkanları konusunda da birilerinin anlayamadığı, algılayamadığı, hep olumsuz tarafından baktığı süreçler yaşıyoruz. Biz kendi meselemizi, kendi içimizde, kendi kurumlarımızda konuşarak, karar alıyoruz. Bu karara da herkes uyum sağlıyor." dedi.

Dağ, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti 6. Çay ilçe Kongresi'nde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu coğrafyada sürekli bir operasyon yapıldığını söyledi.

Sürekli birilerinin bu coğrafyada mekik dokuduğunu ifade eden Dağ, "Mekik dokunan bu coğrafyada şu an itibarıyla istikrarlı bir ülke olma noktasında hiç bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür Suriye ve Irak konusunda da artık hamle yapıyoruz." diye konuştu.

Dağ, bugün Astana süreciyle birlikte bir insiyatif alma noktasında olduklarını vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, darbe girişiminin ertesinde, Cerablus'a, el-Bab'a girerek o bölgeyi emniyet içine aldığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir süre önce de İdlibe'e girerek, orada emniyeti sağlamaya başladığını dile getiren Dağ, Türkiye'nin Suriye'ye 911 kilometre sınırı olduğuna dikkati çekti.

- İdlib operasyonu

Dağ, İdlib'de 2,5 milyon insanın yaşadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İdlib'e bir operasyon olduğunda nereye kaçacak bu insanlar? Gelebilecekleri tek yer Hatay Reyhanlı. Biz bu sıkıntıyı yaşarken, birilerinin çıkıp da bu operasyona karşı durması, operasyondan bir gün sonra vize krizi çıkartması açıkçası gerçekten milletimizin hem sorgulaması gereken bir nokta hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği özgüven ve güç noktasında çok önemli bir nokta."

AK Partinin kendi değişimini kendi sağlayan bir parti olduğunu anlatan Dağ, vekillerde de yerine göre değişimler, dönüşümler sağlandığını aktardı.

Dağ, belediye başkanları konusunda da son dönemde bir süreç yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Belediye başkanları konusunda da birilerinin anlayamadığı, algılayamadığı, hep olumsuz tarafından baktığı süreçler yaşıyoruz. Biz kendi meselemizi, kendi içimizde, kendi kurumlarımızda konuşarak, karar alıyoruz. Bu karara da herkes uyum sağlıyor. Herkes Cumhurbaşkanın, liderinin ve yetkili kurullarının verdiği karar doğrultusunda hareket ediyor. Ses nereden çıkıyor? Anamuhafelet partisi CHP'den çıkıyor. Onlar diyor ki; 'adam belediye başkanı olmuş, nasıl yetkili kurumlar bir karar alır da bu belediye başkanı bu kurala uyum sağlar?' Onlar bugüne kadar sadece ve sadece koltuk sevdasıyla hareket ettikleri için ve koltuk sevdası noktasında baktıkları için bu işi anlamaları ve algılamalarını beklemiyoruz."

AK Parti'nin kendi içinde, kendi yenilenmesini sağladığını ifade eden Dağ, anamuhalefet partisinin bu değişimi yapamadığı için hep başarısız olduğunu, oylarının yüzde 20-25 bandında kaldığını söyledi.

Dağ, daha sonra Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş köyündeki şehit Abdil Kılınç için verilen yemeğe katıldı.







