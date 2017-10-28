Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gürgun T. (39), 07 CST 85 plakalı kamyonetini Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde hareket ettirdikten kısa süre sonra komşularının kendisine seslendiğini fark etti.
Aracını durduran Gürgun T, 2 yaşındaki yeğeni Serhan Umut T'nin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.
Gürgun T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.