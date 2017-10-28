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Rize'deki cinayet

28 Ekim 2017 Cumartesi, 15:24

RİZE (AA) - Rize'de silahla bir kişiyi öldüren, iki kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan zanlı gözaltına alındı.

Tophane Mahallesi'nde dün yaşanan kavgada, İsmail ve Mahmut B. kardeşlere tabancayla ateş ettikten sonra kaçan İsmail P, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çayeli ilçesine bağlı Kemer köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

İsmail B'nin hayatını kaybettiği olayda yaralanan Mahmut B. ile seken kurşunla yaralanan Harun Kara'nın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

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