Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman:

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NİĞDE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hem Yeşilçam'ın yönetmenleri hem dünya sineması yönetmeleri gelip Anadolu'da, açık hava müzesi olan bu şehirlerimizde tarihi belgeseller çekebilirler, sinemalar çekebilirler." dedi.

Yayman, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Daha sonra Niğde Müzesi'ne geçen Yayman, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin kendi sınıfında öncü müzelerden biri olduğunu söyledi.

Niğde'nin tarihinin 10 bin yıl öncesine dayandığını belirten Yayman, "Müzeyi çok beğendim, gerçekten çok ünik eserler var. Hiçbir müzede görmediğimiz, göremeyeceğimiz eserler var. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, gelsinler kahramanlar diyarı Niğde'yi görsünler. Niğde'deki tarihi eserleri Sungur Bey Camisi'ni, Dışarı Camisi'ni, Niğde Kalesi'ni ve içindeki Sultan Abdülhamit zamanında yapılan saat kulesini, Tyana Antik şehrini ve Kleopatra'nın içinde yüzdüğü Roma havuzunu görmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Niğde ve çevresinin açık hava müzesi olduğunu vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"İnsan bazı eserlere, bazı resimlere baktığı zaman sanki kendini bir ortaçağ şehrinde hissediyor. Pek çok tarih dizisine burası ev sahipliği yapabilir. Biliyorsunuz Game Of Thrones dizisi Hırvatistan'da Dubrovnik'te çekiliyor, aslında Niğde'ye gelseler muhtemelen Niğde'de çekmek isteyeceklerdir. Buradan bir çağrıda bulunuyorum, hem Yeşilçam'ın yönetmenleri hem dünya sineması yönetmeleri gelip Anadolu'da, açık hava müzesi olan bu şehirlerimizde tarihi belgeseller çekebilirler, sinemalar çekebilirler."







