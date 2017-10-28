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KOCAELİ (AA) - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kesgin, "Fettuşilik... Kurucusunun Fetullah Gülen olduğu, mutlakçı, bütün dini terminolojiyi, müktesebatı Fetullah Gülen'in yapabildiği, Makyavelist, son 200 yılda ortaya çıkmış olan ideolojilerle karşılaşmış ve onlarla mücadelede kendisini yeni bir ideoloji olarak ortaya koymuş, siyasi amaçları olan bir hareket olarak görüyorum. Bunun en temel unsuru, Gülen ve mutlakçılıktır." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Kartepe Zirvesi'nde Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen "FETÖ: Felsefi/Tarihi Arka Plan" adlı oturumda "Haşhaşilikten Makyavelizme Modern Siyasi Bir İdeolojinin Doğuşu: Fettuşilik" bildirisini sunan Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ üyelerinin hukuk karşısında hesap verdiğini belirterek, bu hareketin dini, felsefi ve tarihsel birtakım temelleri bulunduğunu söyledi.

Hukuki sürecin tam bir adalet içinde gerçekleşmesini beklemenin kolay olmadığını vurgulayan Kesgin, mağdurların haklarına tekrar kavuştuğunu ancak suçluların süreç sonunda gerekli cezayı aldığını ve alacağını kaydetti.

Kesgin, mağduriyetler üzerinden mazlumluk terminolojisi geliştirerek, bu süreç tamamlandıktan sonra yeni bir alanla toplumda yaygınlaşma imkanı bulabileceklerini dile getirerek, "Bu anlamda kendilerini bir ideolojik hareket olarak da tanımlamak gerekir. Haşhaşilik kavramını bugün onları ifade etmek için kullanıyoruz. Doğru bir ifade olabilir ama Haşhaşilikle doğrudan bir ilgisi yoktur, iltisakı vardır. Haşhaşilik, İsmaililik hareketinin siyasi ve itikadi bir hareketidir." şeklinde konuştu.





- "Siyasi iktidarı elde etmek için her şeyi araçsallaştırılabilirler"

Haşhaşiliğin kendine ait, dini ve felsefi anlamda muazzam bir altyapısı bulunduğunu anlatan Kesgin, aynı zamanda siyasi ve dini bir hareket olduğunu belirtti.

Kesgin, Haşhaşiliğin programını siyasete göre düzenlediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Fettuşilik bu anlamda böyle bir hareket midir? 1990'lı yıllarda benim kulaklarımda 'Hz. Cebrail gelse kendisine parti kursa oy vermem.' diyen bir öncünün, darbeden çok önce gazete köşelerinde kendilerinin hiçbir şekilde siyasetle doğrudan ilişkilerinin olmadığını ya da dolaylı olarak ilişkisi olmadığını söyleyen bir harekettir. Dışarıdan sıradan insan olarak baktığımız zaman, örgütlü, güce yönelmiş, o gücü ele geçirmek için mücadele eden, o gücün en azından bürokratik ayağını tamamlamak için mücadele eden bir hareket olduğunu görüyoruz. Bu anlamda kendilerini Haşhaşilikten farklı kılan bir zeminin üzerinde modern dönemde ortaya çıkmış olan ideolojilerle ilişkisi olduğu kanaatini taşıyorum. Bu anlamda 16. yüzyılda Makyavelli ve onun fikirlerinden ilham alarak gelişmiş olan müktesebata Makyavelizm diyebiliriz. O Makyavelizm'in ifade ettiği bir şey var, buna istinat ettiğimiz siyasi iktidarı elde etme amacı, bunu ele geçirmek için her şeyin araçsallaştırılabileceği bir tavsiyedir."

Fettuşilik'in 1970'li yıllardan başlayıp, 1980'lerde ortaya çıkarak kendisini sahada ifade etmeye başladığı dönemlerde devlet bürokrasisinde rakipleri olduğunu belirten Kesgin, şunları kaydetti:

"İslamcılıkla doğrudan ilgisi olmayan ama karşısında durduğunu iddia ettiği bütün ideolojilerle el altından, yer altından, zaman zaman yer üstünden ilişkiler kurarak bazen o ideoloji iktidar olmak imkanı buluyor. Onunla iletişime geçerek sürekli iktidarı kovalayan ama bu süreçte hemen her şeyi araçsallaştıran bir harekettir. Dolayısıyla Makyavelist, ideolojilere karşı kendi yükünü tutmuş ama aynı zamanda sinsi, programını açık bir şekilde ifade etmeyen bir ideolojik harekettir. Dini temelleri, tarihsel geçmişi olan Haşhaşilikten ayrı kılan tarafı bu. Fettuşilik... Kurucusunun Fetullah Gülen olduğu, mutlakçı, bütün dini terminolojiyi, müktesebatı Fetullah Gülen'in yapabildiği, Makyavelist, son 200 yılda ortaya çıkmış olan ideolojilerle karşılaşmış ve onlarla mücadelede kendisini yeni bir ideoloji olarak ortaya koymuş, siyasi amaçları olan bir hareket olarak görüyorum. Bunun en temel unsuru, Gülen ve mutlakçılıktır."





- "Fettuşilik, örgütün karakteristiliğini ortaya koyuyor"

Bu hareketin kendisini Avrupa'da "Gulen movement", "Hizmet movement", "Gülenist" olarak tanımladığını ifade eden Kesgin, Türkiye'de bu hareketle ilgili şu anda FETÖ kavramının kullanıldığını söyledi.

Kesgin, Fettuşilik'in bu anlamda onların ne olduğunu anlatabilecek bir kavram teklifinde bulunduğunu belirterek, Fettuşilik'in örgütün karakterize konumunu ortaya koyması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.