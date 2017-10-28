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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 15:34

GAZİANTEP (AA) - Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da Cumhuriyetin ilanının 94'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kaban, "Anıt Defteri"ni imzaladı.

Kaban, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, en büyük ve en kıymetli emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünde, Türk milleti olarak manevi huzurlarınızda bir araya gelmiş olmanın sevinç ve gururunu yaşamaktayız. Vatan, millet, devlet, bayrak ve cumhuriyet sevgisiyle dolu yüreklerimiz, kadim tarihimizden edindiğimiz bilgi, birikim, tecrübe ve necip milletimizin fıtratında mevcut olan cesaret, azim, kararlılık ve bütün güzel erdemlerle, Türkiye Cumhuriyeti devletimizi coğrafyamızda ve dünyada hak ettiği en yüksek mertebelere getirmekteyiz."

- Gaziantep

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Yerlikaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman askeri erkan, gaziler öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki tören ise Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Vahdettin Özkan, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnce, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, vali yardımcıları, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Kilis

Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Mehmet Tekinarslan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki tören ise Asri Mezarlık'taki şehitlikte gerçekleştirildi.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali şehitler anıtına çelenk sundu.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Irak ordusu ile Peşmerge'nin ateşkese vardığı iddiaları) Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti, bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan? Nasıl olacak bunları göreceğiz çünkü bizi de ilgilendirir sınırın diğer tarafında kimin olduğu. Takip edeceğiz.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(IRAK ORDUSU İLE PEŞMERGE'NİN ATEŞKESE VARDIĞI İDDİALARI) ŞİMDİ TABİİ HANGİ KAPSAMDA YAPTILAR, HANGİ SONUÇLARI DOĞURACAK BUNLARI GÖRECEĞİZ. SADECE BAŞLIK OLARAK HABER GEÇTİ, BUNLARIN DETAYLARINA BAKMAK LAZIM. BU SINIR KAPILARININ TESLİMİ YAPILACAK MI HİÇBİR ÇATIŞMA OLMADAN? NASIL OLACAK BUNLARI GÖRECEĞİZ ÇÜNKÜ BİZİ DE İLGİLENDİRİR SINIRIN DİĞER TARAFINDA KİMİN OLDUĞU. TAKİP EDECEĞİZ."
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;İnsanların yaşadığı yerdeki sorunları çözmezseniz, o sorun da size gelir insanlar da size gelir. Bu değişmez bir kural ve bu terör için de geçerli. Yani terörü neredeyse gidip yok etmezseniz, o konu size gelir. 'Benden uzakta, bana dokunmaz, benimle bir ilgisi yok' demeyeceksiniz. Bugün dünyanın terörle mücadelede en büyük yanlışı bu.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "İNSANLARIN YAŞADIĞI YERDEKİ SORUNLARI ÇÖZMEZSENİZ, O SORUN DA SİZE GELİR İNSANLAR DA SİZE GELİR. BU DEĞİŞMEZ BİR KURAL VE BU TERÖR İÇİN DE GEÇERLİ. YANİ TERÖRÜ NEREDEYSE GİDİP YOK ETMEZSENİZ, O KONU SİZE GELİR. 'BENDEN UZAKTA, BANA DOKUNMAZ, BENİMLE BİR İLGİSİ YOK' DEMEYECEKSİNİZ. BUGÜN DÜNYANIN TERÖRLE MÜCADELEDE EN BÜYÜK YANLIŞI BU."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(ABD'nin vize kararı) Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik. Bunu karşılarız, o problem değil ama bugün biz dünyanın her yerinde vizeleri kaldırdık. Bir taraftan da pasaportsuz, kimlikle seyahati sağlıyoruz bazı Avrupa ülkelerinde. İşte Ukrayna ile pasaportsuz, kimlikle seyahat, Gürcistan ile bunu zaten yıllardır yapıyoruz.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(ABD'NİN VİZE KARARI) BU KARAR HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRU DEĞİLDİR. BİZ DE KARŞILIĞINI VERDİK. BUNU KARŞILARIZ, O PROBLEM DEĞİL AMA BUGÜN BİZ DÜNYANIN HER YERİNDE VİZELERİ KALDIRDIK. BİR TARAFTAN DA PASAPORTSUZ, KİMLİKLE SEYAHATİ SAĞLIYORUZ BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE. İŞTE UKRAYNA İLE PASAPORTSUZ, KİMLİKLE SEYAHAT, GÜRCİSTAN İLE BUNU ZATEN YILLARDIR YAPIYORUZ."
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