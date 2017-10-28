29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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GAZİANTEP (AA) - Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da Cumhuriyetin ilanının 94'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kaban, "Anıt Defteri"ni imzaladı.



Kaban, deftere şunları yazdı:



"Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, en büyük ve en kıymetli emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünde, Türk milleti olarak manevi huzurlarınızda bir araya gelmiş olmanın sevinç ve gururunu yaşamaktayız. Vatan, millet, devlet, bayrak ve cumhuriyet sevgisiyle dolu yüreklerimiz, kadim tarihimizden edindiğimiz bilgi, birikim, tecrübe ve necip milletimizin fıtratında mevcut olan cesaret, azim, kararlılık ve bütün güzel erdemlerle, Türkiye Cumhuriyeti devletimizi coğrafyamızda ve dünyada hak ettiği en yüksek mertebelere getirmekteyiz."

- Gaziantep

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Yerlikaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman askeri erkan, gaziler öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki tören ise Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Vahdettin Özkan, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnce, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, vali yardımcıları, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Kilis

Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Mehmet Tekinarslan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki tören ise Asri Mezarlık'taki şehitlikte gerçekleştirildi.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali şehitler anıtına çelenk sundu.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.