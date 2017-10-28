Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-126" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon bölgesinde 7 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 2 bin kalaşnikof mermisi, 21 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 el bombası, 2 bomba atar mühimmatı, telsiz, 1 kilogram amonyumnitrat, 20 terörist kıyafeti, silah bakım seti, 12 ayakkabı, 37 kilogram çay, 40 kilogram zeytin, 20 kilogram şeker, 21 kilogram tuz, 30 kilogram pirinç, 80 muhtelif ilaç, 20 serum ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."
Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.