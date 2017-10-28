Planlarını güvenlik kamera görüntüsü bozdu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çalındığı yönünde ihbar yapılan tırı parçalayarak, ihraç edilmek üzere dorsesinde bulunan fındığı da iç pazara satmaya çalıştıkları iddia edilen tırın sahibi ve şoförünün de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan İtalya'ya gitmek üzere gümrüklenerek yola çıkan müşteki Y.M.D'ye ait 650 bin lira değerinde iç fındık yüklü 34 ZC 8554 plakalı tırın sürücüsü E.T, 17 Eylül'de Başiskele'de aracını tır parkına çektikten sonra rahatsızlandığını belirterek 112'yi aradı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen E.T, dönüşte park ettiği aracını yerinde göremeyince tır sahibi H.Y'yi aradı.

H.Y. ise polise şoförünün park ettiği aracının çalındığını ihbar etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 150 bin lira değerindeki tırın anahtarsız çalınmasının çok düşük ihtimal olduğunu düşünerek, çalışmalarını çok yönlü sürdürdü.

Polis ekiplerinin yaptığı MOBESE incelemelerinde, sürücü E.T'nin aslında tırı kilitlemeden hastaneye gittiği ve yanındaki E.A'nın tırı olay yerinden götürdüğü ortaya çıktı.

Şahısları takibe alan polis ekipleri, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aralamalarda, tırın dorsesi tek parça halinde ele geçirilirken, kupası parçalanmış vaziyette bulundu.

Operasyon kapsamında tır sahibi H.Y, tırı çalan E.A, tırın kupasını parçalayan F.T. ve İ.T. ile çalınan iç fındığı pazarlamaya çalışan A.D, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli E.T'nin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, tırı çalıntı süsü vererek parçalayarak satmak istedikleri ve dorsedeki 650 bin değerindeki iç fındığı ise piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlendi.