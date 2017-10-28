Öğrencilerden "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" klibi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özel bir okul öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çekilen ve sosyal paylaşım sitesine konulan klip, ilgi görüyor.

Öğrenciler tarafından çekilen klipte, kentteki alışveriş merkezine giren ortaokul ve lise öğrencileri, kendilerinin çaldığı müzik aletleri eşliğinde "Senden daha güzel" şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık 150 öğrencinin görev aldığı ve evredekilerin şaşkın bakışlarla izlediği klip çekimlerinin sonunda alışveriş merkezine Atatürk posteri asıldı.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından sosyal paylaşım sitesine yüklenen klip, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Okul müdürü Tolga Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler tarafından bir klip hazırlandığını söyledi.

Klibi 2 gün önce sosyal medyaya yüklediklerini belirten Oran, "Klip kısa sürede yaklaşık 50 bin kişi tarafından izlendi. Yarına kadar bu rakamın 100 bini geçmesini bekliyoruz." dedi.

Tebrik telefonları aldıklarını anlatan Oran, "2 gündür telefonlarımız susmuyor. Sosyal medyadan da çok sayıda mesaj alıyoruz. Herkes çok beğendiğini söylüyor. Atamıza, Cumhuriyetimize sahip çıkan gençler yetiştirdiğimiz için beğeni dolu sözler duyuyoruz." diye konuştu.

Oran, bugün de aynı alışveriş merkezinde 15 öğrenci tarafından vals gösterisi sunulduğunu belirtti.