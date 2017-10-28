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Sivasspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır

28 Ekim 2017 Cumartesi, 15:56
Sivasspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Karabük'te yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Hikmet Ferudun Tankut Spor Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'ndaki Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesi yarın saat 14.00'te başlayacak.

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