Sivasspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Karabük'te yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Hikmet Ferudun Tankut Spor Tesisleri'nde antrenmana çıktı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'ndaki Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesi yarın saat 14.00'te başlayacak.