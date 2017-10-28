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Aksaray'da zincirleme trafik kazası

28 Ekim 2017 Cumartesi, 15:57

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aksaray-Konya karayolunun 10. kilometresinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin bir metreye kadar düşmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çok sayıda tır, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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