Afrika ülkelerinin büyükelçileri Uşak'ta

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UŞAK (AA) - TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun daveti üzerine Uşak'a gelen Afrika'daki 21 ülkenin büyükelçileri, ağaç dikim törenine katıldı, seramik, tekstil ve deri fabrikalarını ziyaret etti.

Büyükelçiler, Değirmendere mevkisinde Ruanda'da gelenek olarak yaşatılan Umuganda Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı.

Vali Salim Demir, burada yaptığı konuşmada, büyükelçilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ruanda'da her fert yılda mutlaka en az iki ağaç dikimi yaparmış. Hafta sonları gerçekleştirilen ağaç dikim törenlerine 'Umuganda' denirmiş. Biz de bugün burada dostluğumuzu pekiştirmek amacıyla ağaç dikeceğiz." dedi.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ise ülkesinde ağaç dikimine büyük önem verildiğini, bu şekilde dünyayı korumayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ağaç diken büyükelçiler, bunların üzerine isimlerinin yazılı olduğu künyeleri astı.

Büyükelçiler, daha sonra Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil ve seramik fabrikaları ile Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki deri firmalarını gezdi.

TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ise gazetecilere yaptığı açıklamada, iki günlük ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Ziyaretle Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyasi, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Tunç, "Büyükelçiler kentimizin ekonomik gücünü gördü, özellikle tekstil sektörüne ilgi gösterdi. Ümit ediyorum bu tür etkinlikler, ülkeler arası ticaretin gelişmesine vesile olacak." dedi.

Büyükelçiler, daha sonra Uşak'tan ayrıldı.



