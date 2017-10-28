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Gümrük kaçağı lüks otomobil ele geçirildi

28 Ekim 2017 Cumartesi, 16:03
Gümrük kaçağı lüks otomobil ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de durdurulan bir tırda, gümrük kaçağı lüks otomobil ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, önceden tespit edilen İstanbul plakalı tır Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize sınırında durduruldu.

Tırda yapılan aramada, Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve ülkede kalma süresi geçmiş, evraklarında usulsüzlük tespit edilen Gürcistan plakalı lüks otomobil ele geçirildi.

Araç, polisler tarafından Rize Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken tır sürücüsü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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