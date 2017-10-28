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Anadolu Otoyolu'nda kamyonet takla attı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 16:07

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyerlere çarpan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Mustafa Kuşoğlu'nun idaresindeki 06 HSS 14 plakalı kamyonet Gerede ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada araçtaki Güler Özdemir (58) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Kuşoğlu, Ebru (24) ve Dursun Özdemir (57) ile Rabia Kuşoğlu (38) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdemir'in cenazesi ise gerekli incelemenin ardından morga konuldu.

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