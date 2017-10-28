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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta patlamamış üç top mermisi bulundu.

Çoruh Nehri Islah Projesi kapsamında Cumhuriyet Caddesi'ndeki Taş Köprü yanında kazı yapan iş makinelerini seyreden bir kişi, iş makinesinin kazı yaptığı yerde top mermesi olduğunu gördü.

Söz konusu kişinin olayı polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, merminin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekti.

Bomba imha uzmanları, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana inerek inceleme yaptı. Bu alanda iki top mermisi daha bulunduğunu belirleyen uzmanlar, mermilerin hangi döneme ait olduğunu tespit edemedi.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla Çoruh Nehri'nden çıkarılan top mermileri, kontrollü olarak patlatılmak üzere askeri alana götürüldü.