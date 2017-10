Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki durumun iyileşmesi için çaba sarf ediyoruz, Irak'a tekrar istikrarın gelmesi için çok destek veriyoruz, ikili düzeyde ve çok taraflı platformlarda Türkiye olarak önemli rol oynuyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Şanlıurfa temasları kapsamında eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan'ın, Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi'nde onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Burada vatandaşların yanı sıra Suriye ve Iraklı bazı kanaat önderleriyle bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu, konuklarla sohbet etti.

Çavuşoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da vatandaşlarla ve parti teşkilatıyla bir araya geldiklerini, ayrıca eski milletvekilleriyle buluştuklarını anlattı.

Suruç'ta ise Suriye ve Irak'tan gelen Arap, Türkmen ve Kürt temsilcilerle sohbet etme imkanı bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, söz konusu organizasyonu gerçekleştiren Mahmut Kaplan'a teşekkür etti.

- "Şartlar iyileştikçe kardeşlerimiz de dönecek"

Çavuşoğlu, Suriye ve Irak'ta durumun iyileşmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Suriye'deki durumun iyileşmesi için çaba sarf ediyoruz, Irak'a tekrar istikrarın gelmesi için çok destek veriyoruz, ikili düzeyde ve çok taraflı platformlarda Türkiye olarak önemli rol oynuyoruz. Kardeşlerimizle görüştük, inşallah bu bölgelerde yaşayanlar bir an önce Suriye'ye, kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Özellikle de PKK-YPG'nin ellerinden aldıkları evlerine, topraklarına dönmek istiyorlar. Dolayısıyla şartlar iyileştikçe kardeşlerimiz de dönecek. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak burada savaştan ve DEAŞ, YPG-PKK teröründen kaçan kardeşlerimize evimizi açtık. Her türlü imkanı sağlıyoruz ve daha neler yapabiliriz bunun arayışı içinde olduk. Milletimiz de tüm zorluklara rağmen Suriye'den Irak'tan gelen kardeşlerimize her zaman evini, gönlünü açmıştır."

Gazetecilerin, "İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi"ne ilişkin sorusuna ise Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi çözümü gerçekleştirmek ve bu şekilde de Suriye'nin istikrarını ve güvenliğini tesis etmek için hareket ettikleri yanıtını verdi.

- "Şehirleri gerçek sahiplerine teslim ettik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı ile insanların güvenli bölgelere gitmeye başlattıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu güvenlik ve istikrar ile ilgili tedbirler alındıktan sonra yani Suriye tekrar eski günlerine dönmeye başladıktan sonra da bu kardeşlerimizin dönme imkanı olacak. Örneğin Fırat Kalkanı Operasyonu ile biz Cerablus'tan başlayıp El Bab'a kadar birçok şehri DEAŞ'tan geri aldık ve buraları o şehirlerin gerçek sahiplerine teslim ettik. Bugüne kadar da Türkiye'den 100 bin civarında Suriyeli geri döndü, neden artık oralar güvenli şehirlerdir. Belki hayat şartları tam istediğimiz gibi değil, yardım ediyoruz, elektrik, su veriyoruz falan, demek ki güvenlik sağlanırsa Suriyeli kardeşlerimiz dönecek. Şimdi bunu İdlib'de ve diğer şehirlerde de yapmak istiyoruz. İnşallah şartlar iyileştikçe Suriyeli kardeşlerimiz evlerine topraklarına döneceklerdir."

Bakan Çavuşoğlu'na, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ile Mehmet Akyürek, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu ve bazı ilçe belediye başkanları da eşlik etti.