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Kıbrıs gazisi Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 16:15

EDİRNE (AA) - Edirne'de 64 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Zekeriya Ayaz, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzunkaldırım Caddesi'ndeki evinde ailesiyle ikamet eden Ayaz, rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Ayaz için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Ayaz'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kıbrıs gazisinin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Ayaz'ın yakınları, Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gaziler, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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