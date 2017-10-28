Canlı yayında robotik cerrahiyle prostat ameliyatı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türk Üroloji Akademisi, Türk Üroloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "1. Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında, video konferansla bir hastaya canlı yayında robotik cerrahi yöntemiyle prostat ameliyatı yapıldı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) konferans salonunda devam eden sempozyumun son gününde, 62 yaşındaki prostat kanseri bir hastanın ameliyatı, video konferansla canlı yayınla, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Erzurum'a gelen ekip tarafından robotik cerrahi yöntemle gerçekleştirildi.

Ameliyat süresince söz konusu çalıştaya katılanlar, robotik cerrahi yöntemle kanserli dokuların alınmasına ilişkin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BEAH'ta görevli ürolog Yrd. Dr. İbrahim Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun son gününde robotik cerrahide temel prensipler ve hasta hazırlığı konularında sunumlar yapıldığını söyledi.

Canlı yayında robotik cerrahi yöntemle iki ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Karabulut, "Prostat kanseri hastamız 62 yaşında erkek hastaydı, daha önceden kliniğimize idrar yapma güçlüğü problemiyle başvurmuş ve prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Hastamıza canlı yayında robotik cerrahiyle prostat kanseri ameliyatı yaptık. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Hastamız şu an kendisine gelmek üzere, işlem başarılı şekilde gerçekleşti." dedi.

Karabulut, program kapsamında böbrek tümörü tanısı konulan bir hastaya da aynı şekilde cerrahi yöntemle canlı yayında ameliyat yapılacağını dile getirdi.

Yaklaşık, 50 üroloğun canlı yayında yapılan ameliyatları izleme imkanı bulduğunu anlatan Karabulut, çalıştaya katılanların canlı yayında ameliyatı yapan cerrahlarla hem ameliyat sürecini takip ettiklerini hem de soru cevap şeklinde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Program sonrası çalıştaya katılanlara sertifikaları verildi.