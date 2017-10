Edirne'de "Ohi Bayramı" hareketliliği

EDİRNE (AA) - Yunanistan'da İtalyan işgaline "hayır" cevabının verilmesinin yıl dönümlerinde kutlanan "28 Ekim Ohi Bayramı" dolayısıyla Edirne'de turist hareketliliği yaşanıyor.

Mili günlerini kutlamak için tatillerinde sınır kenti Edirne'ye gelen Yunan turistler, başta tarihi çarşılar olmak üzere restoran ve kafeleri doldurdu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı havaya rağmen bayramlarını kutlamak için Yunan turistlerin kente akın ettiğini söyledi.

Dinar, Ohi Bayramı dolayısıyla gelen turistlerin Edirne turizmine önemli katkı yaptığını belirterek, "Yağmura rağmen Yunanlı dostlarımız Edirne'ye akın ediyor. Hafta içi hazırlıklarımızı yapmıştık. Kentte çok güzel bir hareketlilik var. Esnaf olarak bu durumdan çok memnunuz. Akşam için otellerde bütün rezervasyonlar dolmuş durumda. Birçok otel bu akşam Yunan gecesi yapıyor. Komşu ülkelerle olan turizm ağımız her geçen gün gelişiyor. Ziyaretçilerimiz Edirne'den çok memnun. Aradıkları her şeyi burada bulabiliyorlar. Edirne'nin turizmden aldığı pay her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Derneği Başkanı Yılmaz Sanış da Ohi Bayramı dolayısıyla çarşıda turist hareketliliği yaşandığını belirtti. Yunanistan'dan gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını dile getiren Sanış, "Hava şartları olumsuz olmasına rağmen Edirne sokaklarında hem Yunanistan'dan hem de Bulgaristan'dan gelen ziyaretçileri görmekteyiz. Yabancı turistler Edirne esnafı için zor geçen günlere önemli katkı sağlıyor. Kent genelinde güzel bir hareketlilik var. Beklentilerimizin üzerinde bir hareketlilik var. Esnaf olarak güzel iş yaptığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

- Ohi Bayramı

Kaynaklarda yer alan bilgiye göre, 28 Ekim 1940'ta İtalya ordusu Yunanistan'ı işgal etmek istedi. İtalyan lider Benito Mussolini'nin gönderdiği 'teslim olun' mektubuna 28 Ekim 1940'ta Yunanistan lideri Giannis Metaksas "Ohi" (hayır) cevabını vererek Yunanistan'ın İtalyan ordusu tarafından işgal edilmesine izin vermedi. Bu cevabın verildiği gün Yunanistan'da her yıl milli bayram günü olarak kutlanıyor.