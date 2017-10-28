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Kazanın şüphelisine otomobil parçalarından ulaşıldı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 16:21

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan sürücü, jandarmanın 73 günlük çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş Arı'ya (85) çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Arı, yoğun bakımda 70 gün sonra hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği gün olay mahallinden toplanan parçalardan otomobilin markasını belirledi. Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışma yapan ekipler, Arı'ya çarpan otomobilin tamir ettirildiği iş yerini buldu. Buradan otomobil sahibi Ramazan Ö'ye (28) ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ramazan Ö, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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