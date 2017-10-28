Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay:

28 Ekim 2017 Cumartesi, 16:24

GAZİANTEP (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin, "Müftünün nikah kıymayla ilgili işlem yapması, hayatımızın neresine tekabül ediyor, hangi sorunumuzu çözüyor, halkın, kadınların, gençlerin, çocukların hangi sorununa hitap ediyor?" dedi.

Kemalbay, Gaziantep'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, eş genel başkanları başta olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerinin demokratik siyasetin dışına atılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Demokratik bir ülkede seçimle göreve gelenin seçimle gideceğini belirten Kemalbay, "Fakat ne oluyor Türkiye'de? Belediye başkanları görevlerinden istifa ettirilip yerine yeni kayyumlar atanıyor. İşte bu yönetimin adı, demokrasi değildir." ifadelerini kullandı.

Kemalbay, İmralı Cezaevi'nde kalan bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara değinerek, Öcalan'ın yaşam koşulları, sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümet tarafından bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi.

İl ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye de değinen Kemalbay, "Müftülere nikah kıyma yetkisi vererek bizleri oyalamaya, halkın gözünü boyamaya çalışıyor. Müftünün nikah kıymayla ilgili işlem yapması hayatımızın neresine tekabül ediyor, hangi sorunumuzu çözüyor, hangi halkın, kadınların, gençlerin, çocukların hangi sorununa hitap ediyor?" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
GAGİAD ödül töreni
YEREL

GAGİAD ÖDÜL TÖRENİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep'te
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, GAZİANTEP'TE
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gaziantep'te
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU GAZİANTEP'TE

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gaziantep'te
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU GAZİANTEP'TE
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Irak ordusu ile Peşmerge'nin ateşkese vardığı iddiaları) Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti, bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan? Nasıl olacak bunları göreceğiz çünkü bizi de ilgilendirir sınırın diğer tarafında kimin olduğu. Takip edeceğiz.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(IRAK ORDUSU İLE PEŞMERGE'NİN ATEŞKESE VARDIĞI İDDİALARI) ŞİMDİ TABİİ HANGİ KAPSAMDA YAPTILAR, HANGİ SONUÇLARI DOĞURACAK BUNLARI GÖRECEĞİZ. SADECE BAŞLIK OLARAK HABER GEÇTİ, BUNLARIN DETAYLARINA BAKMAK LAZIM. BU SINIR KAPILARININ TESLİMİ YAPILACAK MI HİÇBİR ÇATIŞMA OLMADAN? NASIL OLACAK BUNLARI GÖRECEĞİZ ÇÜNKÜ BİZİ DE İLGİLENDİRİR SINIRIN DİĞER TARAFINDA KİMİN OLDUĞU. TAKİP EDECEĞİZ."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:

HKÜ'de akademik yıl açılışı
YEREL

HKÜ'DE AKADEMİK YIL AÇILIŞI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;İnsanların yaşadığı yerdeki sorunları çözmezseniz, o sorun da size gelir insanlar da size gelir. Bu değişmez bir kural ve bu terör için de geçerli. Yani terörü neredeyse gidip yok etmezseniz, o konu size gelir. 'Benden uzakta, bana dokunmaz, benimle bir ilgisi yok' demeyeceksiniz. Bugün dünyanın terörle mücadelede en büyük yanlışı bu.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "İNSANLARIN YAŞADIĞI YERDEKİ SORUNLARI ÇÖZMEZSENİZ, O SORUN DA SİZE GELİR İNSANLAR DA SİZE GELİR. BU DEĞİŞMEZ BİR KURAL VE BU TERÖR İÇİN DE GEÇERLİ. YANİ TERÖRÜ NEREDEYSE GİDİP YOK ETMEZSENİZ, O KONU SİZE GELİR. 'BENDEN UZAKTA, BANA DOKUNMAZ, BENİMLE BİR İLGİSİ YOK' DEMEYECEKSİNİZ. BUGÜN DÜNYANIN TERÖRLE MÜCADELEDE EN BÜYÜK YANLIŞI BU."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(ABD'nin vize kararı) Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik. Bunu karşılarız, o problem değil ama bugün biz dünyanın her yerinde vizeleri kaldırdık. Bir taraftan da pasaportsuz, kimlikle seyahati sağlıyoruz bazı Avrupa ülkelerinde. İşte Ukrayna ile pasaportsuz, kimlikle seyahat, Gürcistan ile bunu zaten yıllardır yapıyoruz.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(ABD'NİN VİZE KARARI) BU KARAR HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRU DEĞİLDİR. BİZ DE KARŞILIĞINI VERDİK. BUNU KARŞILARIZ, O PROBLEM DEĞİL AMA BUGÜN BİZ DÜNYANIN HER YERİNDE VİZELERİ KALDIRDIK. BİR TARAFTAN DA PASAPORTSUZ, KİMLİKLE SEYAHATİ SAĞLIYORUZ BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE. İŞTE UKRAYNA İLE PASAPORTSUZ, KİMLİKLE SEYAHAT, GÜRCİSTAN İLE BUNU ZATEN YILLARDIR YAPIYORUZ."
Kardeş katili iki ağabeye müebbet hapis
YEREL

KARDEŞ KATİLİ İKİ AĞABEYE MÜEBBET HAPİS
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gaziantep'te:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU GAZİANTEP'TE:

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
İstanbul'da çalıp Gaziantep'te parçaladı
YEREL

İSTANBUL'DA ÇALIP GAZİANTEP'TE PARÇALADI