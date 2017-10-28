HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay:

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GAZİANTEP (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin, "Müftünün nikah kıymayla ilgili işlem yapması, hayatımızın neresine tekabül ediyor, hangi sorunumuzu çözüyor, halkın, kadınların, gençlerin, çocukların hangi sorununa hitap ediyor?" dedi.

Kemalbay, Gaziantep'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, eş genel başkanları başta olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerinin demokratik siyasetin dışına atılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Demokratik bir ülkede seçimle göreve gelenin seçimle gideceğini belirten Kemalbay, "Fakat ne oluyor Türkiye'de? Belediye başkanları görevlerinden istifa ettirilip yerine yeni kayyumlar atanıyor. İşte bu yönetimin adı, demokrasi değildir." ifadelerini kullandı.

Kemalbay, İmralı Cezaevi'nde kalan bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara değinerek, Öcalan'ın yaşam koşulları, sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümet tarafından bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi.

İl ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye de değinen Kemalbay, "Müftülere nikah kıyma yetkisi vererek bizleri oyalamaya, halkın gözünü boyamaya çalışıyor. Müftünün nikah kıymayla ilgili işlem yapması hayatımızın neresine tekabül ediyor, hangi sorunumuzu çözüyor, hangi halkın, kadınların, gençlerin, çocukların hangi sorununa hitap ediyor?" diye konuştu.