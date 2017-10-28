29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

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TRABZON (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen tören, Vali Yücel Yavuz'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Yavuz, şeref defterine şunları yazdı:

"Cumhuriyetimiz, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu ve dik duruşunun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama arzusunun ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. Atatürk'ün önderliği ve yüce Meclisimizin cesur kararları neticesinde elde edilen tarihi bir başarının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, Anadolu'daki bin yıllık egemenliğimizi perçinleyen ve ebedileştiren ileri görüşlü bir adımdır."

Yavuz, cumhuriyetle elde edilen kazanımların, geride bırakılan 94 yılda katedilen mesafenin, ülkenin bölgesi ve dünyadaki prestijli konumu ile güçlü duruşunun büyük iftihar vesilesi olduğunu vurguladı.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Ordu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki törende, başta gaziler olmak üzere tüm katılımcılarla tek tek tokalaştı.

Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ile daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler ve öğreciler katıldı.

- Giresun

Giresun'daki tören, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve diğer ilgililer katıldı.

- Rize

Rize Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu ve Belediye Başkanı Reşat Kasap, kutlamalar kapsamında valilik tören alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Programa, Rize Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağı, kamu kurumlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Artvin

Artvin Valiliği Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Ömer Doğanay, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve ilgililer katıldı.

Vali Doğanay, daha sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çalışmaların yer aldığı sergiyi açtı.

- Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği binası önünde yapılan törende, Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Memiş, şeref defterine şunları yazdı:

"Büyük Türk milleti, Atatürk'ün en büyük eseri olan cumhuriyetin bilinci içerisinde ve gösterdiği hedef olan muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkılması yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Cumhuriyetimizi emanet ettiğin Türk gençliği, 94 yıl önceki azim ve kararlılıkla her türlü tehlikeye karşı canı pahasına da olsa büyük fedakarlıklar göstererek bayrağımızı yere düşürmeyecek, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ideallerinin inançlı takipçileri olmaya devam edecektir. Bu ruh ve heyecanla, açtığın yolda hiç durmadan yürüyeceğimize hep birlikte söz veriyor, aziz hatıran önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun."

- Bayburt

Bayburt Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Törene, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.