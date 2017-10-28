29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

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SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Cumhuriyet, vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze almış kahramanların Türk milletini ayağa kaldırma stratejisinin onur tacıdır." ifadesini kullandı.

Usta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiğini hatırlattı.

Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değer olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"İşte bu değer, bizleri ulusal bir devletin onurlu ve özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti egemen devletlerin merhamet ve müsamahasıyla kurulmamıştır, bağımsızlığını bir lütuf sonucunda elde etmemiştir. Türk milleti, dönemin küresel güçlerinin kendisine biçtiği esaret rolünü tüm haşmetiyle reddetmiştir. Cumhuriyet, vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze almış kahramanların Türk milletini ayağa kaldırma stratejisinin onur tacıdır."

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelini, egemenlik hak ve sınırlarını, yüzyılları aşan tarih birikimiyle kendi milli değerleri üzerine bina ettiğini belirten Usta, "Cumhuriyet yalnızca bir yönetim değişimi değil, köklü bir sosyokültürel gelişimin ve milletleşme sürecinin de dönüm noktasıdır. Yüce Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.







