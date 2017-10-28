Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

28 Ekim 2017 Cumartesi, 16:29

SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Cumhuriyet, vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze almış kahramanların Türk milletini ayağa kaldırma stratejisinin onur tacıdır." ifadesini kullandı.

Usta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiğini hatırlattı.

Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değer olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"İşte bu değer, bizleri ulusal bir devletin onurlu ve özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti egemen devletlerin merhamet ve müsamahasıyla kurulmamıştır, bağımsızlığını bir lütuf sonucunda elde etmemiştir. Türk milleti, dönemin küresel güçlerinin kendisine biçtiği esaret rolünü tüm haşmetiyle reddetmiştir. Cumhuriyet, vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze almış kahramanların Türk milletini ayağa kaldırma stratejisinin onur tacıdır."

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelini, egemenlik hak ve sınırlarını, yüzyılları aşan tarih birikimiyle kendi milli değerleri üzerine bina ettiğini belirten Usta, "Cumhuriyet yalnızca bir yönetim değişimi değil, köklü bir sosyokültürel gelişimin ve milletleşme sürecinin de dönüm noktasıdır. Yüce Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



İLGİLİ HABERLER
Polisten kaçarken devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL

POLİSTEN KAÇARKEN DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NA DOĞRU
Samsun merkezli &quot;torbacı&quot; operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ "TORBACI" OPERASYONU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Eski Samsun Milletvekili Gürel'in vefatı
YEREL

ESKİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ GÜREL'İN VEFATI

Beşiktaş'taki metro kazısında bulunan kalıntılar
YEREL

BEŞİKTAŞ'TAKİ METRO KAZISINDA BULUNAN KALINTILAR
3. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu
YEREL

3. ULUSLARARASI ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU
SAMDOB yeni sezonda 14 eser sahneleyecek
YEREL

SAMDOB YENİ SEZONDA 14 ESER SAHNELEYECEK
SAMDOB &quot;Notre Dame'in Kamburu&quot;nu sahneleyecek
YEREL

SAMDOB "NOTRE DAME'İN KAMBURU"NU SAHNELEYECEK
Samsun Ticaret Borsası
YEREL

SAMSUN TİCARET BORSASI
Samsun Valiliğinden yaylacılara uyarı
YEREL

SAMSUN VALİLİĞİNDEN YAYLACILARA UYARI