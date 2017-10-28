29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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GAZİANTEP (AA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Malatya Valisi Ali Kaban ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bazı belediye başkanları Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kalkancı mesajında, gücünü milletin ortak iradesinden alan, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe dayanan Cumhuriyetin ilan edilişinin 94. yıl dönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.



Sadece Anadolu coğrafyasının değil, belki de insanlık tarihinin en haksız işgallerinden birini bertaraf etmek için Anadolu'nun dört bir yanında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaksızın başlatılan istiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan birinin 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyet olduğunu kaydeden Kalkancı, şu ifadeleri kullandı:

"94 yıldır bağımsızlığına, egemenliğine, milli ve manevi değerlerine, kardeşliğine kastetmeye yeltenen iç ve dış düşmanlarına karşı, bir ve beraber olarak geçit vermeyen aziz milletimiz, tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız en büyük ihanet olan 15 Temmuz gecesindeki hainlere karşı da birbirine kenetlenerek canı pahasına geçit vermemiştir. Bu ihanet karşısında milletimiz İstiklal Savaşı ruhuyla tüm dünyaya en güzel cevabı vermiş ve bu şanlı direniş tarih sayfalarına altın harflerle geçmiştir."

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise bu topraklarda vatanın bütünlüğü için her daim canını siper edecek kişilerin olduğunu ve bundan sonra da olacağını belirtti.

- Malatya

Malatya Valisi Ali Kaban ise Türk milletinin işgal güçlerine karşı "kıyama" kalkarak giriştiği kutlu mücadele neticesinde, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin ifadesi olan Cumhuriyetin 94. yılına ulaşmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin zaman zaman karanlık odaklar ve onların yerli iş birlikçileri tarafından çökertilmek istendiğine dikkat çeken Kaban, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin feraseti, cesareti, milli ve manevi hassasiyetleri sayesinde bu hain teşebbüslerin üstesinden gelinmiştir. Bu durum geçmişte böyleydi, bugün de böyledir ve gelecekte de böyle olacaktır. Lakin bilinmelidir ki ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesap yapan şer mihraklarının bütün karanlık planları, Türk’ün çelik iradesi karşısında yerle bir olmaktan öteye gidemeyecektir. Bizler için gurur vesilesidir ki şan ve şeref dolu binlerce yıllık köklü bir maziye sahip Türk milleti, asla hürriyetinden taviz vermemiş ve katiyen devletsiz kalmamıştır. Hiçbir gücün baş eğdiremediği bu yüce millet canından vazgeçmiş fakat vatanından vazgeçmemiştir."

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise tüm imkansızlıklara rağmen verilen kurtuluş mücadelesinin eseri olan ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin millete bırakılan en büyük değer olduğunu ifade ederek, Cumhuriyeti korumak ve yaşatmanın da yine aziz millete düştüğünü anlattı.

- Kilis

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da Kurtuluş Savaşı'nın millet, vatan ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren, onurlu bir mücadele olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dile getiren Tekinarslan, şöyle devam etti:

"94. yılını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimiz, savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin, bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesini nasıl verebildiğinin en güzel göstergesidir. 15 Temmuz'da iradesine uzanan elleri canı pahasına kıran milletimiz, destansı bir duruş sergileyerek, demokrasi tarihine geçmiş ve Cumhuriyetimizin demokratik niteliğini perçinlemiştir. Başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum."

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, Cumhuriyetin daha nice yıllara huzur ve refah içerisinde ilerleyeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık yolunda emin adımlarla yürümeye devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde, mazlumun yanında yer alan, demokrasi çerçevesinde işleyişini yürüten ve gençleri ile bir arada geleceği esas alan planlamaları ile yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor, canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.