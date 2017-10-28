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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 16:31

GAZİANTEP (AA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Malatya Valisi Ali Kaban ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bazı belediye başkanları Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalkancı mesajında, gücünü milletin ortak iradesinden alan, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe dayanan Cumhuriyetin ilan edilişinin 94. yıl dönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Sadece Anadolu coğrafyasının değil, belki de insanlık tarihinin en haksız işgallerinden birini bertaraf etmek için Anadolu'nun dört bir yanında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaksızın başlatılan istiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan birinin 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyet olduğunu kaydeden Kalkancı, şu ifadeleri kullandı:

"94 yıldır bağımsızlığına, egemenliğine, milli ve manevi değerlerine, kardeşliğine kastetmeye yeltenen iç ve dış düşmanlarına karşı, bir ve beraber olarak geçit vermeyen aziz milletimiz, tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız en büyük ihanet olan 15 Temmuz gecesindeki hainlere karşı da birbirine kenetlenerek canı pahasına geçit vermemiştir. Bu ihanet karşısında milletimiz İstiklal Savaşı ruhuyla tüm dünyaya en güzel cevabı vermiş ve bu şanlı direniş tarih sayfalarına altın harflerle geçmiştir."

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise bu topraklarda vatanın bütünlüğü için her daim canını siper edecek kişilerin olduğunu ve bundan sonra da olacağını belirtti.

- Malatya

Malatya Valisi Ali Kaban ise Türk milletinin işgal güçlerine karşı "kıyama" kalkarak giriştiği kutlu mücadele neticesinde, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin ifadesi olan Cumhuriyetin 94. yılına ulaşmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin zaman zaman karanlık odaklar ve onların yerli iş birlikçileri tarafından çökertilmek istendiğine dikkat çeken Kaban, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin feraseti, cesareti, milli ve manevi hassasiyetleri sayesinde bu hain teşebbüslerin üstesinden gelinmiştir. Bu durum geçmişte böyleydi, bugün de böyledir ve gelecekte de böyle olacaktır. Lakin bilinmelidir ki ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesap yapan şer mihraklarının bütün karanlık planları, Türk’ün çelik iradesi karşısında yerle bir olmaktan öteye gidemeyecektir. Bizler için gurur vesilesidir ki şan ve şeref dolu binlerce yıllık köklü bir maziye sahip Türk milleti, asla hürriyetinden taviz vermemiş ve katiyen devletsiz kalmamıştır. Hiçbir gücün baş eğdiremediği bu yüce millet canından vazgeçmiş fakat vatanından vazgeçmemiştir."

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise tüm imkansızlıklara rağmen verilen kurtuluş mücadelesinin eseri olan ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin millete bırakılan en büyük değer olduğunu ifade ederek, Cumhuriyeti korumak ve yaşatmanın da yine aziz millete düştüğünü anlattı.

- Kilis

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da Kurtuluş Savaşı'nın millet, vatan ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren, onurlu bir mücadele olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dile getiren Tekinarslan, şöyle devam etti:

"94. yılını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimiz, savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin, bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesini nasıl verebildiğinin en güzel göstergesidir. 15 Temmuz'da iradesine uzanan elleri canı pahasına kıran milletimiz, destansı bir duruş sergileyerek, demokrasi tarihine geçmiş ve Cumhuriyetimizin demokratik niteliğini perçinlemiştir. Başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum."

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, Cumhuriyetin daha nice yıllara huzur ve refah içerisinde ilerleyeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık yolunda emin adımlarla yürümeye devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde, mazlumun yanında yer alan, demokrasi çerçevesinde işleyişini yürüten ve gençleri ile bir arada geleceği esas alan planlamaları ile yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor, canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Irak ordusu ile Peşmerge'nin ateşkese vardığı iddiaları) Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti, bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan? Nasıl olacak bunları göreceğiz çünkü bizi de ilgilendirir sınırın diğer tarafında kimin olduğu. Takip edeceğiz.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(IRAK ORDUSU İLE PEŞMERGE'NİN ATEŞKESE VARDIĞI İDDİALARI) ŞİMDİ TABİİ HANGİ KAPSAMDA YAPTILAR, HANGİ SONUÇLARI DOĞURACAK BUNLARI GÖRECEĞİZ. SADECE BAŞLIK OLARAK HABER GEÇTİ, BUNLARIN DETAYLARINA BAKMAK LAZIM. BU SINIR KAPILARININ TESLİMİ YAPILACAK MI HİÇBİR ÇATIŞMA OLMADAN? NASIL OLACAK BUNLARI GÖRECEĞİZ ÇÜNKÜ BİZİ DE İLGİLENDİRİR SINIRIN DİĞER TARAFINDA KİMİN OLDUĞU. TAKİP EDECEĞİZ."
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;İnsanların yaşadığı yerdeki sorunları çözmezseniz, o sorun da size gelir insanlar da size gelir. Bu değişmez bir kural ve bu terör için de geçerli. Yani terörü neredeyse gidip yok etmezseniz, o konu size gelir. 'Benden uzakta, bana dokunmaz, benimle bir ilgisi yok' demeyeceksiniz. Bugün dünyanın terörle mücadelede en büyük yanlışı bu.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "İNSANLARIN YAŞADIĞI YERDEKİ SORUNLARI ÇÖZMEZSENİZ, O SORUN DA SİZE GELİR İNSANLAR DA SİZE GELİR. BU DEĞİŞMEZ BİR KURAL VE BU TERÖR İÇİN DE GEÇERLİ. YANİ TERÖRÜ NEREDEYSE GİDİP YOK ETMEZSENİZ, O KONU SİZE GELİR. 'BENDEN UZAKTA, BANA DOKUNMAZ, BENİMLE BİR İLGİSİ YOK' DEMEYECEKSİNİZ. BUGÜN DÜNYANIN TERÖRLE MÜCADELEDE EN BÜYÜK YANLIŞI BU."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(ABD'nin vize kararı) Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik. Bunu karşılarız, o problem değil ama bugün biz dünyanın her yerinde vizeleri kaldırdık. Bir taraftan da pasaportsuz, kimlikle seyahati sağlıyoruz bazı Avrupa ülkelerinde. İşte Ukrayna ile pasaportsuz, kimlikle seyahat, Gürcistan ile bunu zaten yıllardır yapıyoruz.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(ABD'NİN VİZE KARARI) BU KARAR HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRU DEĞİLDİR. BİZ DE KARŞILIĞINI VERDİK. BUNU KARŞILARIZ, O PROBLEM DEĞİL AMA BUGÜN BİZ DÜNYANIN HER YERİNDE VİZELERİ KALDIRDIK. BİR TARAFTAN DA PASAPORTSUZ, KİMLİKLE SEYAHATİ SAĞLIYORUZ BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE. İŞTE UKRAYNA İLE PASAPORTSUZ, KİMLİKLE SEYAHAT, GÜRCİSTAN İLE BUNU ZATEN YILLARDIR YAPIYORUZ."
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