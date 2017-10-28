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BOLU (AA) - Türkiye Trial Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Bolu'da yapılıyor.

Bolu Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında takımlar, Çakmaklar mevkisinde 80 dönümlük alanda hazırlanan parkuda mücadele ediyor.

Organizasyona katılan 5 takımın 10 aracında, toplam 40 sporcu yer alıyor.

Takımların parkurları tamamlaması ile 6. ayağın ilk etap yarışı sona erecek. Ekipler, yarın yine aynı parkurda ikinci etap mücadelesine çıkacak.

Yarışlara 3 takım arkadaşıyla katılan Fuat Bilgim, parkurun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok fazla zorlukla karşılaşmadık. Böyle olması daha iyi. Bütün yarışmacılar yarışı bitirsin, süre olarak yarışalım." dedi.

Şampiyonanın ilk ayağına katılamamalarına rağmen şu anda ilk 3'te olduklarını ifade eden Bilgim, amaçlarının derece elde etmekten ziyade eğlenmek ve Anadolu insanına güzel anlar yaşatmak olduğunu belirtti.