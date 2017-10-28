Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Kayseri'de

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "(FETÖ) Bu yapının gerçek yüzü ortaya çıkınca, Allah'a hamdolsun, önce Cenab-ı Hakkın lütfu, sonra sizlerin o iradesi ve doğrusu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dik duruşuyla onun da altından kalktık." dedi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Salih ve Hüseyin Kulaç'ın yaptıracağı caminin temel atma törenine katılan Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, son iki üç yıldır bu ülkenin başına gelenlerin dünyada hiçbir ülkenin başına gelmediğini söyledi.

Özhaseki, 40 yıldır bu ülkede bir PKK belası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son dönemde öyle bir azdılar ki özellikle haziran seçimlerini bahane ederek, bağımsız bir parti olarak kendi siyasi uzantılarını seçime sokup oradan elde edecekleri yüzde ondan fazla bir oy oranıyla AK Parti'yi iktidardan düşürmeyi hedeflediler. Sonra koalisyonlara mahkum etme konusunda büyük bir gayret içerisinde oldular. O koalisyon görüşmeleri sırasında güya biz zaafa uğrayacağımız için güya acil müdahaleler yapıp, sert bir müdahale yapamayacağız için çukurlar kazıp, oradaki militanları kendileri örgütleyerek, çıktılar öz yönetim ilan etmeye kalktılar. Paçavralarını bayrak diye astılar. Sonra terörü azdırdılar."

Bunların olduğu sırada, çok sert bir tepki verdiklerini, çünkü işin gidişatının nereye olduğunu bildiklerini dile getiren Özhaseki, onların siyasi partilerine anamuhalefetin bile destek verdiğini, genel başkan yardımcılarının, "Ben gittim ona oy verdim." dediğini anımsattı.

Özhaseki, öz yönetim ilan edip, devleti bölmek için ayağa kalktıklarında gereken müdahaleyi yaptıklarını ifade ederek, "O katiller sürüsünü eştikleri çukurlara gömdük, paçavralarıyla birlikte. Dikkat ederseniz o öz yönetim ile eğer Türkiye'den 20-25 vilayetten böyle bir kendine has yapı oluşturabilselerdi, ikinci adımda Barzani'nin şimdiki yaptığı referandum işi vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı şeyi Suriye'de de İran'da da yapmaya çalıştıklarını aktaran Özhaseki, "Orada bir devletçik kuracaklardı. Bu devletten kimin istifade edeceğini, kimin isteğiyle ortaya çıkacağını herkes biliyor. O günlerde referandum yapılınca Irak sokaklarında kimin bayraklarıyla gezdiğini hepiniz gördünüz değil mi? Oradaki oluşturulacak bu yapı bir başkasının işine yarayacaktı. Hamdolsun bu tehlikeyi atlattık." diye konuştu.

- "Bunların İslami yapıyla hiç ilgileri yok"

Bakan Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) senelerce bu milleti din, iman, Müslümanlık, milliyetçilik diyerek kandırdığını söyledi.

Bunların, iş başına kim geliyorsa onları kafaya almaya çalışan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Daha sonra bu yapının gerçek yüzü ortaya çıkınca, Allah'a hamdolsun, önce Cenab-ı Hakkın lütfu, sonra sizlerin o iradesi ve doğrusu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dik duruşuyla onun da altından kalktık." ifadelerini kullandı.

Bu yapının dışarıdan destekli olduğunu aktaran Özhaseki, "Onların verdiği gizli örgütlerin paralarıyla, pullarıyla, akıllarıyla Türkiye'de örgütlenmişler. Bunların İslami yapıyla hiç ilgileri yok." dedi.

Özhaseki, böyle bir belayı dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceklerini, son iki yıl içerisinde bu belanın da altından kalktıklarına işaret etti.

Ülkenin güneyinde DEAŞ diye bir örgütün olduğuna belirten Özhaseki, bu örgütün son dönemde İslam dünyası üzerinde, özellikle Orta Doğu'da oynanacak oyunlar için bir piyon olduğunu anlattı.

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batılılar bunu uydurdular. Satılmış gençleri topladılar. Ellerine silah verdiler, vahşet işlettiler. Sonra da bunları bahane ederek, oraya toplandılar. 10 bin kilometre öteden Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Çin, İran niye geliyor oraya. Niye toplanıyor oraya. Güya DEAŞ'ı bertaraf etmek için geliyor. İnandık biz de. DEAŞ'ı zaten birçoğu kendileri uydurdular. Ortaya uyduruk bir örgüt koydular, onu bahane ederek oraya toplandılar. Sonra bir taraftan da Batı alemine oradaki vahşeti gösteriyorlar kafa, kol kesme, o kanlar fışkırıyor ya. Onları gösteriyorlar, 'Aman ha İslam'a siz özenmeyin.' diyorlar. 'Aman ha Müslüman olmaya kalkmayın. Bak, Müslümanlık bu işte. Müslümanlık vahşet, aman ha.' diyorlar. Masum Hıristiyanları, Müslümanlıktan uzaklaştırmak gibi, tevhit dininden uzaklaştırmak gibi bir amaç da güdüyor bu iş. Olumsuz bir havayla da bugünlerde ekonomiyi de berbat etmeye kalkıyorlar. Ülkemizin güneyinde bir harekatın içerisine girdik, başarılı da olduk. Biz ülkemizin güvenliğini, birliğini ve beraberliğini sağlamak istiyoruz. Ne kadar tehdit varsa onlar karşısında dimdik ayakta durup gerekirse oraya da ineriz diyoruz."

- "Bu ülke sevdalısı bir liderimiz var"

Binbir türlü belalarla uğraşırken dimdik ayakta olduklarını, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderleri olduğunu, onun önderliğinde durmadan koştuklarını aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu ülke sevdalısı bir liderimiz var. Onunla da bu gayretimizin neticesinde Allah bereket veriyor. Türkiye'nin son büyüme hızı yüzde 5'in üzerinde. Sene sonu gelecek yüzde 5'in üzerinde büyümüş olacağız. Avrupa birincisiyiz. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin büyüme hızının tam iki misli büyüyoruz. Büyüme hızında dünyada üçüncüyüz. Çok şükür işlerimiz de rast gidiyor. İnşallah bizler de gayret edeceğiz, çalışacağız, birliğimizi ve beraberliğimiz kimseye asla bozdurmayacağız. Bu güç ve inançla da yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sonumuz aydınlık diye düşünüyorum. Çünkü biz ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunların hepsinin üstesinden geldik. Üzerimizde oynayabilecekleri çok az oyun kaldı. Onu da oynarlarsa yine cevabını veririz. Onlar karşısında dimdik ayaktayız, Allah'a hamdolsun. Bu milletin geleceği aydınlık."

Hayırsever Salih Kulaç da bugüne kadar birçok hizmette bulunduklarını ifade ederek, çok sevdiği köyüne yapacağı caminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.