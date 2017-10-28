ANTALYA (AA) - Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 170 sporcu katılıyor.
Eleme usulüne göre yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.
Federasyon Müsabaka Tertip Komitesi üyesi Faruk Çolpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2003'ten bu yana kuşak güreşi faaliyetleri düzenlediklerini söyledi.
Dereceye giren sporculardan milli takımı belirleyeceklerini ifade eden Çolpan, şampiyonada güzel ve çekişmeli müsabakaların yapıldığını kaydetti.
Şampiyona yarın sona erecek.