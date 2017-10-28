Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Muğla'da:

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MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özellikle savaşların, kavgaların, çatışmanın giderek yoğunlaştığı bir ortamda halkların kültürlerini birbirine yaklaştırmak bakımından turizmin son derece önemli olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kurtulmuş, Dalaman ilçesindeki otelde, Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu (TAFI) Olağan Kongresi'nde, Uzak Doğu Asya'nın önemli ülkelerine Türkiye'nin kapılarını açmak ya da o ülkelerden gelecek ziyaretçileri Türkiye'de ağırlamak için yeni bir strateji atılımı içerisinde olduklarını vurguladı.

Hindistan ile Türkiye'nin dostluğunu artırarak bu ülkedeki gelişmenin içerisinde yer almayı istediklerini aktaran Kurtulmuş, Türkiye ile Hindistan arasında kültürel olarak da önemli benzerliklerin bulunduğuna işaret etti.

Hindistan'ın dünyanın 10. büyük ekonomisi olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Satın alma paritesi anlamında baktığımızda da dünyanın 3. büyük ekonomisi. Hindistan ile Türkiye arasında fevkalade güzel ikili ilişkileri geliştiriyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene Hindistan'ı ziyaretiyle başlayan süreçte her alanda Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkiler çok daha iyi bir evreye doğru gelmiştir. Her iki ülke de son derece geniş, güçlü tarihi zenginliğe sahip. İki ülkenin de toplum yapısında, aile yapılarında da önemli benzerlikler var. Bu benzerliklerin Hindistanlı dostlarımızın Türkiye'de daha rahat seyahat etmelerini, tabiri caiz ise burayı kendilerinin bir ikinci evi olarak kabul etmelerini sağlayacak kültürel, sosyal alt yapıya sahip olduğumuzu biliyoruz."

Kurtulmuş, Türkiye’nin hem İslam medeniyetine hem de İslam öncesi dönemlere ait çok önemli tarihi yapıtlara, son derece güçlü tarihi güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her coğrafyasında, her bölgesinde farklı güzellikler bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Hintli misafirlerin Muğla, İzmir, Antalya, Nevşehir, Konya, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul ve Karadeniz Bölgesi’ndeki ziyaretlerinden de memnun ayrılacaklarını dile getirdi.

-"İki ülke arasındaki ilişkiler giderek artacak"

Bollywood'un meşhur yıldızlarından Aamir Khan’ı Türkiye'de misafir ettiklerini hatırlatan Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Kendisini filmlerinden dolayı tanıyorduk ama Türkiye'de bu kadar meşhur olduğunu da bilmiyorduk. Havaalanlarından girerken ve çıkarken hayranları tarafından çok yakın takip edildi, güçlükle havaalanlarından giriş çıkış yapabildi. Türkiye'de bu kadar çok meşhur olmasının nedenlerine baktığımızda filmlerinde işlediği konuların Türk halkının gönlüne, zihnine dokunan toplumsal konular olduğunu gördük. Bu da her iki toplumun kültürel değerler anlamında da birbirine yakınlığını gösteren önemli işaretlerden birisiydi. Asya’yı, Hindistan'ın pazar kapısını açma teşebbüsümüz sadece turizm sektöründeki ilişkilerimizi artırmak, Hindistan'dan gelecek olan ziyaretçilerin sayısını artırmakla kısıtlı değildir. Amacımız, hedefimiz, birisi Asya'nın ortasında büyük bir devlet olan, birisi de Asya ile Avrupa'yı bağlayan büyük bir devletin, millet olarak çok yakın gelecekte de ilişkiler kurabilmesini temin etmektir. Özellikle savaşların, kavgaların, çatışmanın giderek yoğunlaştığı bir ortamda halkların kültürlerini birbirine yaklaştırmak bakımından turizmin son derece önemli olduğunu görüyoruz."

Hem turizm alanındaki hem de kültürel alandaki zenginliği ve çeşitliliğini Türkiye'nin yumuşak gücü olarak kullanma kararlılığında olduklarını aktaran Kurtulmuş, "Bu kapıyı ısrarla çalmaya devam edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkiler giderek artacak. Turizm alanında bu toplantının çok iyi bir ivme kazandıracağını biliyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde de Türkiye, Hindistan ortak turizm çalışma grubu toplantısı Türkiye'de yapılacak. Sektör, ilgili kişiler bir araya gelecek, atılacak stratejik adımları inşallah orada kararlaştıracağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş’a Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak tarafından kongreye katkılarından dolayı çeşitli hediyeler verildi.











