Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal Karabük'te

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARABÜK (AA) - Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, 50 yıl önce mezun olduğu Karabük'teki ortaokulunu ziyaret etti, okul arkadaşlarıyla buluştu.

Ünal, şimdiki adı Atatürk Ortaokulu olan dönemin Yenişehir Ortaokulu'nun kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri için Karabük'e geldi.

Okulun ilk mezunları arasında bulunan Ünal, 1968-1969 eğitim-öğretim dönemindeki öğretmenleri, sınıf ve okul arkadaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla sıraya geçen ve İstiklal Marşı'nı okuyan Ünal, şöyle konuştu:

"Eğitim yolculuğumda buradan almış olduğum feyz gerçekten bizlerin ufkunu her zaman açık tuttu. Bu okul gerçek manada coşku dolu bir okuldu. Eğitim ve her yaşamda coşkulu bir dönem yaşadım. O sıcak aile ortamını sağlayan müdürümüz ve müdür yardımcılarıyla öğretmenlerimiz bile burada. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri çok güzel yetiştirdiler ve daha sonraki bayrak yarışı olan eğitim yolculuğunda bizlerin yolunu açtılar. Aynı heyecanı bugün ortaokul son sınıfta olan genç arkadaşlarımla paylaştım. Eminim aynı heyecanı onlar da duyuyorlar ve geleceğe hazırlanıyorlar."

50. yıl hatıra defterine duygularını yazan Ünal, mezun olduğu 8-C sınıfına giderek arkadaşlarıyla 50 yıl öndeki gibi sıralara oturup anılarını tazeledi.