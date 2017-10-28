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Askeri gemi kapılarını halka açtı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 17:15
Askeri gemi kapılarını halka açtı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan rüzgar sınıfı "TCG Poyraz" hücumbotu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla halkın ziyaretine açıldı.

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı koordinesinde, Güney Görev Grup Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Aksaz Deniz Üssü Limanı'nda vatandaşlar çocuklarıyla rüzgar sınıfı "TCG Poyraz" hücum botunu gezdi.

Ziyarette görevli askerler tarafından vatandaşlara savaş gemisinin silah gücü ve özellikleri hakkında bilgi verildi.

Çeşitli ikramlarda bulunan vatandaşların heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü.

Etkinlik kapsamında "TCG Poyraz" yarın da halka açık olacak.


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