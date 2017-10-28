Erzurum Diplomasi Akademisi ders başı yaptı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve gençlik kuruluşlarının desteğiyle Erzurum Diplomasi Akademisinde bu yıl ikincisi düzenlenen "İslam Dünyası ve Diplomasi Eğitimi" konulu program başladı.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bu kapsamda "Güçlü Türkiye, etkin dış politika" hedefiyle ilan edilen programa katılan 140 öğrenciye İslam dünyasının jeopolitik, demografik, sosyo-ekonomik özelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin etkin dış politikası, insani diplomasi ve kriz bölgeleri gibi dersler de verilecek.



Açılış konuşmasını ve programın yöneticiliğini yapan Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir, katılımcı öğrenci sayısının bu sene arttığını belirterek programla farkındalık oluşturmayı ve yapılmayanı yapmayı amaçladıklarını anlattı.

İşbilir, bu çalışmayı yetkililerin hamiliği ve öğrencilerin özverili olmasıyla sürdürdüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Milletine, vatanına ve İslam alemine hizmet edecek nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu da buradan yapmak istiyoruz. Çünkü bu işe Anadolu'nun bağrından bakalım istiyoruz. Geçen senenin başarısı da bunun olabildiğini bizlere gösterdi. Bizler topluma, ülkesine liderlik yapan ve İslam aleminde yıldızlaşan ilim adamlarımızın yaptıklarını yapmaya başlayan yeni nesiller yetiştireceğiz. İlim için rahatını, konfor ve uykusunu feda eden nesiller yetiştikçe bizlere de ümit veriyor. Yapacağımız okuma ve çalışmalarla aslını ve nefsini bilen insanların yetişmesini sağlamak istiyoruz."

Türkiye'nin dış politikada oldukça etkili bir rol üstlendiğini vurgulayan İşbilir, bunun sürdürülebilmesi için yeni insanlar yetişmesi gerektiğini dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Türkiye'nin coğrafi alanının çok geniş olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Ezilen ve sömürülen bir medeniyetin mensuplarıyız. Birileri bizi saf dışı bırakmak ve köleleştirmek için yoğun gayret gösteriyor. Türkiye sadece şu andaki coğrafi alana sahip ülke değil. Ecdadımız Balkanlara Uzak Doğu'ya ve Afrika'ya giderek hükümran olmuş hak ve adaleti devam ettirmek üzere böyle bir vazifeyi üstlenmiş. Bizler de bunun devamını sağlamak için günün şartlarına uyarsak gelecek nesiller bizlerin olacak. Bizler bu coğrafya bütün İslam alemi için karınca kararınca üzerimize düşeni yapmak istiyoruz."

Programa katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da hükümetin gençlerin kendilerini geliştirmesi için büyük destek verdiğini anlattı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise programı düzenleyen ve katılan öğrencilere İslam alemine verdiklerini destekten dolayı teşekkür etti.

Program geçen sene eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.