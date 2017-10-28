Kilis'e hayırsever desteğiyle sağlık hizmeti

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KİLİS (AA) - Kilis'in Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak sağlık tesisisin protokolü imzalandı.

Kilis Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende Vali Mehmet Tekinarslan ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı hayırsever iş adamı Salahattin Kaplan, ilçede ihtiyaç duyulan 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonu, acil gözlem laboratuvarı, röntgen ve diş polikliniği bölümlerini içeren tesisin yapımı için anlaşmaya vardı.

Vali Tekinarslan, konuşmasında, hayırseverler tarafından sağlanan bu tür hizmetlerin çok değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'de, çoğu Avrupa Birliği ülkesinden daha iyi sağlık hizmeti verildiğini dile getiren Tekinarslan, şöyle konuştu:

"Türkiye, şu anda çoğu Avrupa Birliği ülkesinden üst seviye sağlık ve sosyal yardım hizmetleri veriyor. Dünyanın her yerinden insanlar Türkiye’ye sağlık hizmeti almaya geliyor artık. Biz 94 yıl önce belki bir aspirin yokluğundan insanların öldüğü günlerden geldik. Bir enjektör iğnesi bulunamadığı için acıdan kıvranan insanların olduğu yerden geldik. Hamdolsun bugün Türkiye dünyaya sağlık hizmetinin nasıl sunulacağını gösterecek düzeye ulaştı. Ancak verilen bu katkı değerli. Çünkü sizler gönlünüzden koparak memlekete duyduğunuz mesuliyetin, vatan sevgisinin ve yüce gönüllüğünün bir yansıması olarak bunları yapıyorsunuz. Bu tür vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak katkıların daim olmasını diliyorum."

GAHİB Başkanı Kaplan da doğduğu yeri unutmama adına bu tür hizmetleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bizim Elbeyli ile ilgi herhangi bir ticari ilişkimiz yok. Çıktığımız memleketi unutmama adına bu hizmetlerimizi yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından inşaatı 6 ay içerisinde tamamlanması planlanan tesisin imza töreni yapıldı.

Törene, Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ile İl Sağlık Müdürü Turgay Happani de katıldı.