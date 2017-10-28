Gaziantep'te şüpheli polis kovalamacası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polisin uygulama noktasında durdurmak istediği otomobilde bulunan Suriye uyruklu 2 kişi, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturan güvenlik güçleri, sürücüsünün durumundan şüphelendiği 27 MM 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildekiler takibe alındı. Bir süre sonra trafikte yoğunluk nedeniyle aracı yolun ortasında bırakan şüpheliler, yaya olarak kaçtı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi, önce sağlık kontrolüne daha sonra da emniyete götürüldü.
Bu arada çevreyi güvenlik çemberine alan polis, araçta patlayıcı araması yaptı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.