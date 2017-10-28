Şehit asker için devre arkadaşları çeşme yaptırdı

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MANİSA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 15 Ağustos 2015'te terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Haşim Dirik'in devre arkadaşları, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Dirik anısına çeşme yaptırdı.

Çeşmenin açılış törenine şehidin annesi Huma, eşi Bilgen, çocukları Asya ve Onurcan Dirik ile kardeşleri, devre arkadaşları, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erol Uygun, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- "Şehidin adı ebediyen yaşayacak"

Kaymakam Kılınç, burada yaptığı konuşmada, şehit Haşim Dirik'in devre arkadaşlarının gösterdikleri vefa için kendilerine teşekkür ederek, "Şehidimizin adı yaptırılan çeşmeyle ededi olarak yaşayacaktır." dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Devre arkadaşları şehit için kalıcı bir eser yapacaklarını söylediler. Belediye olarak ilçemizin en güzel yerinde bulunan Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu yanında yer gösterdik. Belediye olarak destek verdik. Adı sonsuza kadar yaşayacaktır." diye konuştu.

Törende mevlit okundu ardından lokma dağıtıldı.