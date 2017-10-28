GÜNCELLEME - Denizli Milletvekili Tin trafik kazasında yaralandı

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DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in içerisinde bulunduğu otomobil, Merkezefendi ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Tin ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.



Milletvekili Şahin Tin, İl Başkanı Necip Filiz ile eski AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel'in de içerisinde bulunduğu, danışmanı Kadir Demir'in yönetimindeki 20 FN 001 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Ali Durna idaresindeki 20 ZH 916 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada Milletvekili Tin, otomobili kullanan danışmanı Demir, Filiz ve Yüksel ile diğer otomobilin sürücüsü Durna ile Emine Durna, Arzu Öz ve Hanife Nur Coşkun hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobiller kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Yaralıların durumu iyi

Denizli Valisi Hasan Karahan, kazada yaralananları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirterek "Korkulacak bir durumları yok. Biraz önce hastanede ziyaret ettim. En kısa zamanda taburcu edilecekler. Diğer yaralılarında durumları iyi olduğunu öğrendim. Kazada yaralanan 8 kişiye de geçmiş olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı da özel bir hastanede tedavi gören yaralılar Tin, Demir, Filiz ve Yüksel'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Arpacı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada hafif şekilde yaralanan her iki otomobildeki 8 kişinin tedavilerinin kentteki çeşitli hastanelerde sürdüğünü ifade etti.



Arpacı, "Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Diğer otomobildeki bulunan 4 kişiden anne ve bebekte travma bulgusuna rastlanmadı. Servergazi Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Babanın da sağlığı iyi." diye konuştu.



- "Tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Saygın Kamacı ise 4 yaralıyı acil serviste kabul ettiklerini ve hayati tehlikeleri bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Travma hastaları olduğu için gözlemde kalacaklar. Sayın Necip Filiz'in sadece bel omurunda bir incinme ve ameliyat gerektirmeyen durum var. Korse tedavisi uygulayacağımız bir durum söz konusu. Onun dışında tüm hastalarımızın genel durumları iyi, bilinçleri açık. Şu anda tedbir amaçlı gözetim altında tutacağız. Ayaktan tedavi gerektiren rahatsızlıkları var. Ama 6-8 saat arasında müşahede altında tutacağız. Kafa travmaları da mevcut ama bilinçleri açık, herhangi bir beyin kanaması bulgularına rastlamadık. Sadece Necip beyi biraz daha uzun tutabiliriz. Onun dışında hastalarımız yakından izliyoruz ."