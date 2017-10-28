Kartepe Zirvesi sona erdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Kartepe Zirvesi "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkileri, Medya ve Demokrasi Sempozyumu" değerlendirme oturumuyla sona erdi.

The Green Park Kartepe Otel'de düzenlenen ve 26 ülkeden 180 konuşmacının katıldığı zirvenin sempozyum değerlendirme oturumunda konuşan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi, başarılı bir içerik ve sonuç elde ettiklerini anlattı.

Sempozyumda 8 özel oturum ve bunların dışındaki 26 oturumda 140 tebliğ sunulduğunu, 180 katılımcının yer aldığını ifade eden Selvi, zirvenin uluslararası zirve halini aldığını kaydetti.

Selvi, düzenleme kurulu olarak hedeflerine ulaştıklarını vurgulayarak, "Başlangıç itibarıyla hedeflediğimiz zirve düşüncesini bugün tamamladık. Elde edilen sonuçlar, yüksek katılımcı kalitesi ve içerik memnuniyet vericidir. Tebliğler yayınlandığında hem ülkemiz için hem yaşadığımız coğrafya için hem de insanlık için yol gösterici bir rehberin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Selvi, zirveye destek verenlere teşekkür etti.

- "Vesayetsiz bir milli irade"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şirin de 3 gün boyunca zirvede gerçekleştirilen oturumlardaki içeriklerden bahsetti.

Toplantılarda siyasilerin milli iradeye sahip çıkma konusunda ilke geliştirmesi gerektiği sonucunun ortaya çıktığını dile getiren Şirin, "İktidardan muhalefete düştüklerinde güç odaklarını darbeye çağırıp, tekrar iktidara gelme heveslerini önlemenin en önemli kilit kavramı ilke. İlke, bizim menfaatlerimiz söz konusu olduğunda işleyen bir şey değil. Bizim değil, başkasının canı yandığında feryat etmek aslında ilkeli olmak. Bu noktada bir irade geliştirirsek sanırım darbelere maruz kalmama konusunda biraz şanslı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Şirin, demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından birisinin vesayet olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Vesayetsiz bir milli irade. Yani vesayetimizi sadece askerlere ya da siyasilere ya da başka kurumlara değil, kendimizde kalarak milli irade, milli iradeye sahip çıkmanın en temel yolunun da vesayetin farkına varmak ve farkında olan gençlerin yetiştirilmesi, ilkokul kitaplarından itibaren bu konuda kitapların yazılması ve okutulması gerektiği... Demokrasi tarihimizin ilkokuldan itibaren okutularak burada bir farkındalık yaratılırsa sanırım darbelere daha az maruz kalacağımızı düşünüyorum. Darbesiz günler bizim olsun."

- "Zirve deklarasyonu, 7 dilde yayınlanacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal ise zirveyle ilgili kentten, ulusal ve uluslararası kamuoyundan, siyaset, medya ve akademi çevrelerinden çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Şehre uluslararası bir zirve kazandırdıklarını aktaran Yeşildal, zirvede dünyanın darbelerden bütünüyle kurtulması için ortak akıl oluşturmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Yeşildal, bugün itibarıyla zirvenin ikinci etabını başlattıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"İkinci etapta, sempozyuma sunulan tebliğleri ve özel oturumlarda sunulan görüşleri kitaplaştıracağız. Zirve kapsamında sunulan görüşleri, zirve deklarasyonuna dönüştüreceğiz. Kitaplar yaklaşık 2 ay içinde tamamlanarak yayınlanacak. Kartepe Zirvesi'nde sunulan görüşleri dünyayla paylaşacağız. Zirve deklarasyonumuz zirvede gelişen ortak aklı özetleyen bir çalışma olacak. Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve elbette Türkçe yayınlayacağız. Deklarasyonu, Türkiye'de darbelerle özdeşleşmiş bir mekanda, paydaşlarımızın hazır bulunduğu bir toplantıda insanlıkla paylaşacağız. Deklarasyon ilanını, nasip olursa 1 ay içinde gerçekleştireceğiz. Tarih ve mekan duyurusunu yakında zirvenin web sitesinde sizinle paylaşacağız. Deklarasyon, kitaplar ve filmlerin tamamlanmasıyla birlikte Kartepe Zirvesi 2017 inşallah tamamlanmış olacak. Şehrimize uluslararası bir marka, uluslararası bir zirve kazandırmaktan dolayı mutluyuz."

Konuşmaların ardından Selvi, Şirin, Yeşildal ve diğer protokol üyeleri, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.