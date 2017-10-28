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Aksaray'da zincirleme trafik kazaları: 15 yaralı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 17:43
Aksaray'da zincirleme trafik kazaları: 15 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Aksaray-Konya karayolunun 10. kilometresinden itibaren etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin bir metreye kadar düşmesi sonucu 3 zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Aralarında tır, otomobil, kamyon ve kamyonetin bulunduğu 18 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Aksaray-Konya karayolunun 10. kilometresinde aynı saatlerde 11 aracın karıştığı zincirleme kazada baba ile kızı hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

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