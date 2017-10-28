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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları başladı.

Kuşadası Yat ve Yelken Kulübü (KAYK) ile Kuşadası Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyona 33 tekne katılıyor.

KAYK Başkanı Gökhan Aydın, Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlarla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl beşincisini düzenledikleri yarışı geçen senelerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptıklarını hatırlattı.

Cumhuriyet Kupası'na katılımın fazla olduğunu belirten Aydın, "Yarışlara 33 teknenin katılımıyla başladık. Bu teknelerin 10'u yarış sınıfından olup, diğerleri de yelkenli. Federasyon tarafından onaylı yaptığımız bu yarışların ödül törenini yarın Atatürk Anıtı önünde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Organizasyon yarınki yarışlarla tamamlanacak.

