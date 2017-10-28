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Erzincan'da terör operasyonu

28 Ekim 2017 Cumartesi, 18:03

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçenin Söğütlü köyü Taşlıca mezrası Oruçlu bölgesinde gerçekleştirilen "Şehit Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu" kapsamında arama ve tarama çalışması yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede bölücü terör örgütü mensuplarınca kış aylarında kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenen toprağa gömülü 5 depo tespit edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan aramalarda 950 kilogram un, 300 kilogram şeker, 73 litre sıvı ve katı yağ ile çeşitli yaşam malzemeleri ve çok sayıda ilaç ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetleri ile terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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