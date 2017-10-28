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GAZİANTEP (AA) - 6. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları, Gaziantep'te başladı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Alleben Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek yarışmada, sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. 12 takımdan 365 sporcunun katıldığı yarışlarda, ilk gün sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada, "Bu havuzda yüzme öğrenen Muhammed Emin Bay dünya şampiyonu oldu, amacımız olimpiyat şampiyonları çıkarabilmek." dedi.

Verdikleri desteğin karşılığını sporcuların elde ettikleri başarılarla aldıklarını anlatan Fadıloğlu, yalnızca futbola değil tüm spor branşlarına ellerinden gelen yardımı yapacaklarını kaydetti.